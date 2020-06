Eredivisie - Arjen Robben travaille à un retour comme footballeur professionnel à Groningue

(Belga) Arjen Robben, 36 ans, prépare son retour sur les terrains de football au sein du FC Groningue, avec qui il compte disputer la saison 2020/2021. Le club de eredivisie, la première division néerlandaise, l'a annoncé samedi.

Le Néerlandais a arrêté sa carrière en 2019 après dix saisons au Bayern Munich. Il avait débuté sa carrière à Groningue en 2000. Il avait ensuite porté les couleurs du PSV Eindhoven (2002-2004), de Chelsea (2004-2007) et du Real Madrid (2007-2009) avant de rejoindre le Bayern en 2009. "Je travaille à un retour comme footballeur, au FC", a déclaré Robben dans une vidéo publiée sur le site de Groningue. "Je ne sais pas si ça marchera. Ce que je sais, c'est que si ça marche, ce sera grâce à mon engagement et à ma motivation." "Le club peut utiliser, en cette période, toute sorte d'aide pour sortir de cette crise du coronavirus", a poursuivi Robben. "Moi-même, j'ai participé à différentes actions et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire pour notre FC. Ces dernières semaines, j'ai eu de nombreuses réunions avec les membres du club et j'ai peut-être écouté le plus les supporters: 'Arjen, suis ton cœur!'... Un retour en tant que joueur du FC Groningue. Ça a commencé à chatouiller et maintenant c'est ma mission. Je rêve de jouer à nouveau avec le maillot du FC Groningue." Le palmarès du virevoltant ailier comprend notamment une Ligue des Champions avec le Bayern (2013), un championnat des Pays-Bas, deux d'Angleterre, un d'Espagne et huit d'Allemagne. Il a porté à 96 reprises le maillot de l'équipe nationale néerlandaise, marquant 37 buts. Avec les 'Oranje' il a été finaliste du Mondial 2010 et troisième du Mondial 2014. Groningue occupait la neuvième place au moment de l'arrêt définitif du championnat néerlandais. Le club organise une conférence de presse dimanche (14h30). (Belga)