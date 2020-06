Axel Witsel mécontent de ses coéquipiers après la lourde défaite du Borussia en clôture du championnat

Pour la 34ème et dernière journée de Bundesliga, les coéquipiers des Diables rouges Thorgan Hazard et Axel Witsel au Borussia Dortmund avaient déjà l'esprit en vacances. Les dauphins du Bayern Munich recevaient les joueurs d'Hoffenheim, alors à la 7ème place du championnat. Grâce à un Andrej Kramaric en feu, Hoffenheim a infligé un sévère 0-4 aux Jaunes et Noirs. Il a fallu un peu plus de 40 minutes à l'attaquant croate pour inscrire les 4 buts de la rencontre.

Hoffenheim s'était déjà imposé à domicile en décembre dernier face au Borussia 2 buts à 1. Dortmund subit cette fois sa plus lourde défaite depuis un 4-0 face au Bayern Munich le 9 novembre. Si ce dernier résultat permet à Hoffenheim de gagner une place au classement et terminer la saison 6ème, il reste sans conséquence pour le Borussia Dortmund.

Malgré tout, la performance de l'équipe a fortement déçu Axel Witsel. À l'issue de la rencontre, l'international belge a réagi au micro d'Eurosport Allemagne : "Il faut qu'on défende tous ensemble. Si on est juste quelques uns à courir et à défendre, c'est difficile de gagner un match. Sur papier, on était peut-être la meilleure équipe, mais sur le terrain c'est différent".