Ultimate Tennis Showdown - Troisième victoire en six matchs pour Goffin, vainqueur de Benchetrit

(Belga) David Goffin (ATP 10) a battu le Français Elliot Benchetrit (ATP 208) à l'Ultimate Tennis Showdown, dimanche, à Biot, près de Nice, pour son sixième match de ce tournoi exhibition sur surface dure. Le Liégeois s'est imposé 3-1 (14-16, 20-12, 14-10 et 20-8).

Benchetrit a remplacé l'Allemand Dustin Brown (ATP 239), qui a déclaré forfait dimanche en raison d'une blessure à la cheville. Battu dans ses deux premiers matchs, à la mort subite par le Français Richard Gasquet (ATP 50) et 3-1 par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8), Goffin avait ensuite obtenu deux victoires. La semaine passée, il s'était joué de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103) 4-0 et de l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56) à la mort subite. Samedi, le Liégeois s'était incliné 3-1 face à l'Autrichien Dominic Thiem, troisième joueur mondial. Goffin est actuellement sixième du classement, avec trois victoires et trois défaites. Tournoi exhibition mis sur pied par Patrick Mouratoglou alors que la pandémie de Covid-19 paralyse le circuit ATP, l'Ultimate Tennis Showdown se dispute selon un format inédit sur cinq semaines à Biot, près de Nice, avec une finale prévue le dimanche 12 juillet, les rencontres s'étalant sur quatre quart-temps de dix minutes. Paralysé depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, le circuit ATP reprendra le 14 août à Washington. (Belga)