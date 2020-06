Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne fête son anniversaire en envoyant Manchester City en demi-finale de la Cup

(Belga) Kevin De Bruyne a fêté son 29e anniversaire, dimanche, en marquant le 100e but de sa carrière en club, aidant ainsi Manchester City à compléter le dernier carré de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Les 'Cityzens', tenants du trophée, se sont imposés 0-2 à Newcastle.

Dangereux à plusieurs reprises en première période, Manchester City a concrétisé sa domination à la 37e minute. L'arbitre a accordé un penalty aux 'Cityzens' pour une faute de Schär sur Gabriel Jesus. Des onze mètres, De Bruyne ne tremblait pas et inscrivait son 12e but de la saison (10 en Premier League, 1 en Cup et 1 en Ligue des Champions). Le Diable Rogue marquait ainsi le 100e but de sa carrière en club: il en a mis 17 avec Genk, 10 avec le Werder Brême, 20 avec Wolfsburg et désormais 53 avec Manchester City. En seconde période, Newcastle frôlait l'égalisation par Gayle, qui, en excellente position, manquait le cadre (66e). Deux minutes plus tard, Raheem Sterling mettait City à l'abri d'une frappe enroulée du droit de l'entrée du rectangle. Manchester City affrontera Arsenal pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera Manchester United à Chelsea. Les quarts de finale ont tous vu les équipes jouant en déplacement s'imposer: United s'est imposé à Norwich (1-2 après prolongations), Arsenal à Sheffield United (1-2) et Chelsea à Leicester (0-1). Les demi-finales se joueront les 18 et 19 juillet, la finale le 1er août. Tous ces matchs se joueront à Wembley. (Belga)