Valence et Van Rossom éliminés en demi-finale du championnat d'Espagne par Baskonia

(Belga) Valence, avec Sam Van Rossom, a été éliminé par le Saski Baskonia 73-75 en demi-finale de la phase finale du championnat d'Espagne de basket, dimanche soir, à Valence.

Van Rossom a terminé la rencontre avec 14 points (meilleur total de son équipe), 5 rebonds et 3 assists en 25:21. Les Basques, qui ont pu compter sur les 21 points de Zoran Dragic, rencontreront en finale (mardi) le FC Barcelone, tombeur de San Pablo Burgos plus tôt dans la journée 98-84. Le championnat espagnol avait été interrompu le 8 mars. Les 12 premières équipes du classement après 23 journées ont été invitées à participer à cette phase finale, qui a commencé le 17 juin, organisée à La Fonteta, à Valence, à huis clos. Les deux premiers des deux groupes de six ont disputé les demi-finales. Manu Lecomte avec Gran Canaria et Quentin Serron avec Bilbao ont été éliminés en phase de groupes. Septièmes de la phase classique au moment de l'interruption, Valence et Van Rossom avaient créé une petite surprise en remportant leur groupe, éliminant notamment le Real Madrid, champion en titre et deuxième du classement général après 23 journées. (Belga)