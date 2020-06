Les Belges à l'étranger - L'Inter, avec Lukaku, renverse Parme en fin de partie

(Belga) L'Inter Milan s'est imposée 1-2 à Parme, dimanche, lors de la 28e journée du championnat d'Italie. Romelu Lukaku a disputé l'ensemble de la rencontre pour l'Inter.

Gervinho (ex-Beveren) a donné l'avantage à Parme au quart d'heure d'une frappe croisée. L'Inter a renversé la situation en fin de match grâce à deux coups de tête victorieux de deux défenseurs, Stefan de Vrij (84e) et Alessandro Bastoni (87e). Après le premier but de l'Inter, Kucka a été exclu pour protestations, laissant Parme à dix. L'Inter (61 points) conserve la troisième place, derrière la Juventus (69) et la Lazio (65). Parme (39 points) occupe la septième position, la dernière à offrir un ticket européen. (Belga)