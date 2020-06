Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Alexis Saelemaekers devrait boucler définitivement un transfert vers l'AC Milan. Le club italien est sur le point de lever l'option d'achat du joueur d'Anderlecht, prêté depuis janvier. (Lire l'article complet)

La Juventus et le FC Barcelone devraient rapidement officialisés un accord commun. Miralem Pjanic devrait rejoindre le Barça, tandis qu'Arthur devrait faire le chemin inverse. Selon divers médias italiens et espagnols, les deux joueurs ont passé leur visite médicale avec succès. Au total, la Juventus ne paiera donc que 10 millions d'euros pour s'attacher les services de Pjanic.

Sergio Agüero pourrait devenir le concurrent de Romelu Lukaku. C'est ce qu'explique Calciomercato, qui explique que les Milanais aimeraient discuter avec Manchester City dans les prochaines semaines. Pour obtenir le transfert de l'attaquant de 32 ans, l'Inter serait prêt à inclure Milan Skriniar dans le deal.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Agüero, auteur de 16 buts cette saison en Premier League, est encore important pour le club. Cependant, son contrat expire en juin 2021. Si vraiment l'Inter met une grosse somme et un joueur pisté par City, l'accord est possible. Mais à ce stade, on est encore loin d'une affaire conclue.

L'Inter, justement, devrait rapidement boucler le dossier Achraf Hakimi. Le joueur du Real Madrid devrait rejoindre l'Italie contre environ 40 millions d'euros. Giuseppe Marotta, administrateur délégué dans le club italien, a confirmé que les négociations étaient avancées. Le Real Madrid espère obtenir une clause de rachat.



L'Ajax Amsterdam a confirmé une vague de départs cet été. Erik Ten Hag, le coach du club néerlandais, a affirmé avoir accordé un bon de sortir à Onana, Van De Beek et Tagliafico. Le club a déjà vendu Ziyech à Chelsea.

Après une lutte pour le titre en championnat, Liverpool et Manchester City seraient en train de se disputer la signature de Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Naples serait pisté par les deux géants d'Angleterre, selon Tuttosport. Liverpool aurait même proposé Dejan Lovren en échange du défenseur de 29 ans. Naples en espère environ 100 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Arrivé à Naples en 2014, Koulibaly a déjà tout prouvé. Recevoir une telle opportunité ne le laissera pas de marbre. Naples est ouvert à un transfert, mais le prix du défenseur est exorbitant. Sans doute est-on parti pour des semaines de négociations.

Les transferts en Belgique

Anderlecht continue de discuter avec Manchester City pour prolonger le prêt de Philippe Sandler. Le club aimerait aussi convaincre Mykhaylichenko, un arrière gauche qui évolue à Luhansk, en Pologne. Ce dossier est particulièrement avancé à ce stade.