Timothy Castagne avec un autre Diable Rouge ? Un nouveau prétendant se présente en Angleterre

Timothy Castagne peut encore compter sur un intérêt complémentaire. Le Diable Rouge serait dans le viseur de Leicester, en concurrence avec de grands noms du football européen.

Mais où jouera Timothy Castagne la saison prochaine ? La question se pose sérieusement, alors que le défenseur lui-même avait déjà exprimé ses envies d'ailleurs. Indispensable à l'Atalanta, l'arrière droit des Diables Rouges peut compter sur l'intérêt de nombreux clubs, dont un vient de s'ajouter à la liste.

D'après 10Sport, Leicester serait prêt à attirer Castagne dès cet été. Concrètement, le club prépare la relève de Ricardo Pereira, lui aussi convoité. Si le défenseur venait à partir, la priorité du club serait de foncer sur Timothy Castagne, perçu comme le renfort idéal. D'autres clubs sont attentifs à la situation de Castagne, à savoir Tottenham, le Paris Saint-Germain ou encore l'Inter Milan.

S'il venait à rejoindre Leicester, Castagne retrouverait un certain Youri Tielemans. Les Foxes luttent pour le podium en Angleterre et pourraient jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Timothy Castagne veut franchir un palier et tenter l'aventure dans un top club européen. Leicester est un bon club, mais à ce stade, Tottenham semble plus adapté aux ambitions du joueur. Idem pour le PSG et l'Inter Milan. Ceci dit, en termes d'assurance de temps de jeu, Leicester semble peut-être plus intéressant. Restons en donc à la moyenne.