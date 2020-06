Le Tour de France aussi aura son édition virtuelle: plusieurs stars du cyclisme seront présentes (vidéo)

Le Tour de France connaîtra aussi une édition virtuelle, à l'instar d'autres courses reportées ou annulées cette saison en raison du coronavirus. L'organisateur, Amaury Sport Organisation, et la plateforme d'entraînement et de course en ligne Zwift se sont associés pour l'occasion.

Greg Van Avermaet et les trois derniers vainqueurs de la Grande Boucle, les coureurs d'Ineos Egan Bernal, Geraint Thomas et Christopher Froome, font partie des premiers noms dévoilés lundi par l'organisation.



A partir du samedi 4 juillet, et durant les trois premiers week-ends de juillet, six étapes, d'environ une heure chacune, se dérouleront sur la plus grande carte de Zwift, l'île volcanique fantastique de Watopia, et sur une carte française spécialement conçue pour l'occasion. Vingt-trois équipes masculines et seize équipes féminines ont confirmé leur présence.

En ce qui concerne les participants, l'organisation annonce Egan Bernal, Geraint Thomas, Christopher Froome, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel, Nairo Quintana, Mads Pedersen, Warren Barguil et Romain Bardet chez les hommes. Du côté des femmes, Chloé Dygert, Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Marianne Vos, Coryn Rivera, Marta Bastianelli, Lisa Brennauer, Kirsten Wild, Elisa Balsamo et Tiffany Cromwell sont annoncées.

L'épreuve féminine précèdera celle masculine. Les courses seront diffusées dans 130 pays, annoncent les organisateurs. La 107e édition du Tour aurait dû démarrer samedi passé de Nice. Elle a été reportée en raison du coronavirus. La Grande Boucle se tiendra désormais du 29 août au 20 septembre.