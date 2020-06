La Juventus prolonge ses tauliers: Buffon et Chiellini poursuivent l'aventure

La Juventus a annoncé lundi avoir prolongé d'un an, jusqu'en juin 2021, les contrats de Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini, ses iconiques joueurs âgés respectivement de 42 et 35 ans.

Désormais gardien remplaçant derrière le Polonais Wojciech Szczesny, Buffon va évoluer une 19e saison avec la "Vieille Dame" qu'il avait rejoint en juillet 2001 et quitté l'espace d'un an pour le Paris Saint-Germain (2018-2019). Neuf fois champion d'Italie avec les Turinois, Buffon compte la bagatelle de 669 apparitions sous le maillot de la Juve, dont 516 en Serie A. Cette saison, il n'a disputé que 13 rencontres, dont la finale de Coupe d'Italie perdue contre le Napoli de Dries Mertens. Chiellini, formé à Livourne, a joué une saison à la Fiorentina avant de rejoindre Turin à l'été 2005. Le capitaine turinois affiche lui 509 matches au compteur. Blessé au genou droit, il n'a disputé que trois petites rencontres cette saison.

