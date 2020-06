La Liga - Valence met un terme à sa collaboration avec son entraîneur Albert Celades

(Belga) Le Valence CF a limogé son entraîneur Albert Celades. Le club espagnol l'a annoncé lundi soir par voie de communiqué. Voro González va assurer l'interim sur le banc des Ches jusqu'à la fin de la saison.

Celades était arrivé à la tête de l'équipe valencienne en septembre, prenant la succession de Marcelino. Il aura dirigé 41 rencontres toutes compétitions confondues, affichant la moyenne de 1,44 point par match. Le technicien espagnol de 44 ans, ancien joueur -entre autres- du FC Barcelone, du Real Madrid et de Bordeaux, a été entraîneur de l'équipe espoirs d'Espagne. Assistant de Fernando Hierro lors de la Coupe du monde 2018, il avait ensuite été adjoint de Julen Lopetegui au Real Madrid. Depuis la reprise après la pause forcée en raison du coronavirus, les Ches n'ont remporté qu'un match sur cinq et pointent désormais à la 8e place, à huit longueurs de la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Il reste six rencontres à Valence pour tenter d'inverser la situation, à commencer par un duel mercredi qui s'annonce âpre contre l'Athletic Bilbao, neuvième avec un point de moins. (Belga)