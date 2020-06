Adnan Januzaj inscrit son premier but depuis la reprise du championnat espagnol (vidéo)

La Real Sociedad a fait la mauvaise opération comptable de la 32e journée en Liga. Les Basques, malgré un but d'Adnan Januzaj, se sont inclinés 2-1 à Getafe lundi soir dans un duel entre prétendants à la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.



Le début de rencontre entre ces deux équipes aux derniers résultats décevants a été en faveur de la formation de la banlieue madrilène. Sur une relance hasardeuse du gardien de la Real Sociedad, Getafe a hérité d'un penalty qu'a transformé Jaime Mata (1-0, 20e). Titulaire, Adnan Januzaj a permis aux Basques de revenir dans la partie. Idéalement servi dans la profondeur par Mikel Oyarzabal, le Diable Rouge, parti à la limite du hors-jeu, a fusillé David Soria (1-1, 55e). C'est le 7e but toutes compétitions confondues pour l'ailier belge cette saison, le premier depuis la reprise après la pause forcée en raison du coronavirus. Pourtant bien dans la rencontre après l'égalisation du Belge, sorti à la 78e, la Real Sociedad s'est fait surprendre sur une touche rapidement jouée. Servi par Jorge Molina, Mata a inscrit un doublé d'un ballon glissé entre les jambes d'Alejandro Remiro (2-1, 83e). Au classement, Getafe est 5e avec 52 points, à deux points du FC Séville, 4e et virtuel dernier qualifié pour la C1. Le club de Saint-Sébastien est lui 7e (47 pts).



