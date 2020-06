Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Les transferts à l'étranger

Achraf Hakimi, qui a brillé avec Dortmund cette saison, va quitter le club allemand cet été, a confirmé samedi le directeur sportif du Borussia Michael Zorc. Ce défenseur à la vitesse prodigieuse, prêté par le Real Madrid, est sur le point d'être vendu par les Espagnols à l'Inter Milan contre un chèque de 40 millions d'euros. L'international marocain de 21 ans a atterri en Italie où il passera sa visite médicale dans les prochaines heures.



Manchester City s'intéresserait à Jack Grealish (Aston Villa) en cas de départ de Leroy Sane au Bayern Munich durant ce mercato estival. Selon le média britannique Daily Telegraph, les Citizens demanderaient quelque 55 millions d'euros alors que les Munichois ne seraient pour l'instant pas prêts à aller au-delà des 40 millions d'euros.

Le gardien Alexander Nübel a signé un contrat de cinq ans avec le Bayern Munich après avoir passé les tests médicaux d'usage, a annoncé le champion d'Allemagne mardi. Libre depuis ce mardi et la fin de son contrat avec Schalke, Nübel, 23 ans, arrive gratuitement. Le Bayern avait déjà annoncé son recrutement pour la saison 2020/2021 dès le mois de janvier. Nübel se profile ainsi comme le successeur de Manuel Neuer, arrivé lui aussi de Schalke en 2011.



Loïc Rémy, l'attaquant de Lille, va rejoindre le club de Benevento, qui retrouve l'élite du football italien après deux saisons dans l'antichambre. Le Français va signer un contrat de trois ans selon Sky Sports.

Le Paris Saint-Germain a annoncé lundi la prolongation du contrat de Layvin Kurzawa pour quatre saisons supplémentaires. Âgé de 27 ans, le latéral droit français est désormais lié au club champion de France jusqu'au 30 juin 2024.

Getafe a activé son option d'achat de 10 millions d'euros pour le milieu gauche Marc Cucurella (21 ans), qui y a déjà joué toute la saison 2019-2020 prêté par le FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce mardi. Passé par les équipes jeunes de l'Espanyol Barcelone puis formé à la Masia, le mythique cursus de formation du Barça, Marc Cucurella a été un pilier de la bonne saison de Getafe cette année, avec un but et six passes décisives en 31 matches de Liga, presque toujours en tant que titulaire.

L'entraîneur du Benfica Lisbonne Bruno Lage a annoncé au président du club son intention de démissionner juste après la deuxième défaite consécutive de son équipe, lundi soir sur le terrain du Maritimo Madère (2-0) dans le Championnat du Portugal. D'après plusieurs médias locaux, le président Luis Filipe Vieira aurait décidé d'accepter la démission du coach de 44 ans, en poste depuis janvier 2019.

Le Valence CF a limogé son entraîneur Albert Celades. Le club espagnol l'a annoncé lundi soir par voie de communiqué. Voro González va assurer l'interim sur le banc des Ches jusqu'à la fin de la saison. Celades était arrivé à la tête de l'équipe valencienne en septembre, prenant la succession de Marcelino. Il aura dirigé 41 rencontres toutes compétitions confondues, affichant la moyenne de 1,44 point par match.

Les transferts en Belgique

La KAS Eupen a annoncé deux départs sur son site internet. Les attaquants Jonathan Bolingi et Smail Prevljak retournent à leur club d'origine à l'issue de leur contrat de location qui s'achève aujourd'hui. Bolingi retrouve l'Antwerp, Prevljak rentre au Red Bull Salzbourg. Bolingi, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, était actif au Kehrweg depuis l'été dernier. La saison dernière, il a joué dix-huit matchs de championnat, au cours desquels il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Prevljak, 25 ans, a rejoint Eupen pendant les vacances d'hiver. Il a été très important pendant cette courte période avec quatre buts en cinq matchs de championnat. Les Pandas avaient déjà annoncé les départs de Danijel Milicevic, Omid Ebrahimi, Saeid Ezatolahi, Megan Laurent et Flavio Ciampichetti. Theo Defourny (Lokeren) et Amara Baby (Antwerp) sont les seuls renforts pour l'instant. Knowledge Musona sera prêté par Anderlecht pour une saison supplémentaire.



Jordi Vanlerberghe va continuer sa carrière au FC Malines. Déjà prêté par le Club de Bruges cette saison, le milieu de terrain de 24 ans est définitivement transféré chez les Malinois, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024, a annoncé le club de D1A lundi. C'est le premier transfert entrant lors du mercato estival pour l'équipe entraînée par Wouter Vrancken.

Le KV Ostende a annoncé lundi l'arrivée du milieu de terrain défensif Maxime D'Arpino. Le Français de 24 ans arrive d'Orléans, club de Ligue 2 française. "Je le suis depuis des années. C'est un excellent joueur technique", a assuré Gauthier Ganaye, directeur général du KVO. "C'est un pur produit de la formation française, capable d'apporter le danger sur les phases arrêtées." Formé à l'Olympique Lyonnais, Maxime D'Arpino a quitté les Gones en juillet 2017 pour l'US Orléans, où il a joué 23 rencontres toutes compétitions confondues lors du défunt exercice. Il n'a pas pu empêcher son club de terminer à la dernière place de Ligue 2.