Espagne: Getafe active son option d'achat pour Marc Cucurella

Getafe a activé son option d'achat de 10 millions d'euros pour le milieu gauche Marc Cucurella (21 ans), qui y a déjà joué toute la saison 2019-2020 prêté par le FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce mardi.

"Getafe a activé son option d'achat sur le joueur Marc Cucurella et paiera 10 millions d'euros au FC Barcelone. Le club blaugrana touchera 10% du montant d'un éventuel futur transfert du joueur", a annoncé le Barça dans un communiqué diffusé mardi à la mi-journée.

Passé par les équipes jeunes de l'Espanyol Barcelone puis formé à la Masia, le mythique cursus de formation du Barça, Marc Cucurella a été un pilier de la bonne saison de Getafe cette année, avec un but et six passes décisives en 31 matches de Liga, presque toujours en tant que titulaire.

Né à Alella, à quelques kilomètres au nord de Barcelone sur la côte catalane, Cucurella a participé à sept matches de Ligue Europa cette saison avec Getafe, sans parvenir à marquer.

Passé par toutes les sélections nationales jeunes d'Espagne, le prometteur petit milieu gauche (1,75 m) compte cinq matches et un but avec les Espoirs de la Roja cette saison.

Vainqueur 2-1 ce lundi de la Real Sociedad, un concurrent direct dans la course aux places européennes, la belle surprise Getafe reste bien placé en Liga (5e) pour accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa, voire la Ligue des champions.