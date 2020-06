Les Belges à l'étranger - Manchester United facile vainqueur de Brighton et Trossard

(Belga) Manchester United a récupéré la 5e place de Premier League grâce à une victoire 0-3 sur le terrain de Brighton & Hove Albion mardi soir lors de la 32e journée du championnat anglais de football.

C'est un quinzième match de suite sans défaite toutes compétitions confondues pour les Red Devils. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a plié la rencontre en trente minutes, le temps pour Mason Greenwood et Bruno Fernandes d'inscrire les deux premiers buts. Le jeune attaquant de 18 ans a marqué son sixième but de la saison au terme d'un bel effort individuel (0-1, 16e) et le milieu de terrain portugais a doublé l'avance d'une frappe lointaine légèrement déviée (0-2, 29e). Malgré la montée au jeu de Leandro Trossard à la 47e minute, United a converti une contre-attaque amorcée grâce à une relance aussi rapide qu'efficace de Nemanja Matic. Greenwood a servi Fernandes au petit rectangle, qui ne s'est pas fait prier pour inscrire un doublé (0-3, 50e). Actif et remuant dans le second acte, Trossard a vu une de ses tentatives passer de peu à côté du poteau de David de Gea (71e). Au classement, United pointe à la 5e place, avec 52 points. Les Mancuniens devancent les Wolves (6e, 52 pts) et comptent respectivement 3 et 2 points de moins que Leicester et Chelsea, qui doivent encore disputer leur match de la 32e journée. Seul le top-4 à l'issue du championnat jouera la prochaine Ligue des Champions alors que le 5e sera directement qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League. Les 'Seagulls' sont eux 15e (33 pts). (Belga)