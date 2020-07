Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'AS Rome a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec Arsenal pour la prolongation du prêt du milieu offensif Henrikh Mkhitaryan jusqu'à la fin de saison et avoir posé les bases pour une saison supplémentaire de l'Arménien à Rome. Mkhitaryan était prêté par Arsenal jusqu'à ce mardi 30 juin. Le nouvel accord prévoit une prolongation de ce prêt jusqu'à la fin de saison. Mkhitaryan, 31 ans, a marqué six buts et donné quatre passes décisives en 19 matches avec la Roma.

Le Bayern Munich a officialisé mercredi le recrutement jusqu'en juin 2024 du jeune Tanguy Kouassi, défenseur central français de 18 ans qui quitte le Paris Saint-Germain faute d'avoir signé un premier contrat professionnel dans son club formateur.

Le club allemand n'est pas en reste: Manchester City et le Bayern ont trouvé un accord pour le transfert de l'ailier international allemand Leroy Sané, qui signerait pour cinq ans, annoncent mardi soir plusieurs médias britanniques et allemands. Le flou règne en revanche sur le montant du transfert, la fourchette allant de 41 millions de livres (45 M EUR) selon The Guardian à 54,8 M GBP (60 M EUR) selon Sky Sports. La BBC, généralement bien informée, parle elle de 44,7 M GBP (49 M EUR) pouvant être portés à 54,8 M GBP avec des bonus. Le quotidien allemand Bild confirme lui aussi l'accord, citant l'entourage de l'entraîneur du club mancunien, Pep Guardiola, précisant que le montant du transfert serait "d'un peu moins de 50 millions d'euros". Soit deux fois moins que les 100 millions d'euros, voire 120 millions d'euros, évoqués il y a un an lors de la première tentative des Munichois de recruter l'attaquant, finalement avortée après une blessure de Leroy Sané. Le magazine sportif Kicker est plus prudent de son côté sur la finalisation du transfert, indiquant que le contrat n'est pas encore signé, mais indique que l'issue "est proche". Il mentionne la même somme que Bild pour le montant, entre 40 et 50 millions d'euros. Toujours selon Bild, pour partir au Bayern, Sané aurait accepté de revoir ses ambitions salariales à la baisse en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, et ce à "nettement moins" que les 20 millions d'euros de salaire annuel qui avaient été mentionnés dans le passé.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Alexandre De Bruyn (26 ans) va continuer sa carrière à La Gantoise, où l'ancien joueur de Saint-Trond durant deux saisons a paraphé un contrat de trois ans. Le club gantois de D1A l'a annoncé mardi soir. Les Buffalos, qui ont récemment affirmé leur désir de vouloir concurrencer le Club de Bruges au sommet du football belge, restent très actifs sur le marché des transferts. Ils ont déjà attiré le gardien Davy Roef (RSC Anderlecht), les défenseurs Dino Arslanagic (Antwerp) et Nurio (Charleroi) ainsi que l'ailier Jordan Botaka (Saint-Trond).

Le FC Malines se montre également très actif sur le marché des transferts: le KaVé a annoncé mardi qu'il prêterait pour un an le gardien Arno Valkenaers à Thes Sport Tessenderlo Nationale 1, le nouveau nom de la première division amateur. Après un prêt à Saint-Trond la saison dernière, Rocky Bushiri va évoluer, toujours sur base locative, au FC Malines lors du prochain exercice. Gaëtan Coucke, formé au KRC Genk, va également continuer sa carrière à Malines. Le gardien de 21 ans a signé un contrat de saisons, assorti d'une quatrième en option, a annoncé le club de D1A mardi soir. Enfin, Jordi Vanlerberghe va aussi poursuivre sa carrière au FC Malinois. Déjà prêté par le Club de Bruges cette saison, le milieu de terrain de 24 ans est définitivement transféré chez les Malinois, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024.