Des chiffres étourdissants: Eden Hazard est le joueur qui subit le plus de fautes en Liga

D'après une étude statistique du journal espagnol Marca, Eden Hazard est le joueur qui est victime du plus grand nombre de fautes. Le Diable Rouge, habitué à se faire chatouiller les chevilles depuis longtemps, a subi 44 fautes en 1.008 minutes de jeu, soit une toutes les 23 minutes.

Des chiffres qui inquiètent le Real Madrid puisque son célèbre n°7 n'a pas été épargné par les blessures cette saison: Hazard a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis il a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres. Lors de son deuxième match depuis son retour, le 22 février à Levante, il avait été touché à la cheville et obligé d'être opéré.

Au sujet de son international belge, son entraîneur Zinédine Zidane a déclaré qu'il faut "être serein": "Il faut rester tranquille, il a passé un certain temps en-dehors des terrains, il est passé par certains difficultés, il faut aller doucement avec lui. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Eden sera à nouveau très bien dans peu de temps".

A titre de comparaison, Karim Benzema a subi cette saison 12 fautes en 2.651 minutes (une faute toutes les 221 minutes), et Lionel Messi 57 en 2.340 minutes (une toutes les 41 minutes).

En 2019, déjà, le site Opta, spécialisé dans les statistiques footballistiques, avait révélé dans une étude qu'en 10 ans (2010-2019) le capitaine des Diables est le joueur qui avait subi le plus de fautes en Europe avec 1.030 fautes sur la décennie, soit 233 fautes subies de plus que n'importe quel autre joueur des cinq grands championnats européens.