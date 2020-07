"Plus proche du football": la Pro League présente sa nouvelle identité visuelle (vidéo)

La Pro League, l'association qui réunit les clubs professionnels de football, a dévoilé mercredi sa nouvelle identité visuelle. La Pro League change ainsi de logo, de site internet et de slogan.

"Après 10 années, le moment est venu pour la Pro League de renouveler son identité visuelle", a indiqué la Pro League dans un communiqué. "En collaboration avec la branding agency Mirror Mirror, la Pro League est partie d'une feuille blanche afin de se concentrer sur l'essentiel. Le résultat est une marque qui se concentre sur l'activité principale de la Pro League: 1 ballon, 2 équipes". Cette identité visuelle sera visible dans les différentes compétition organisée par la Pro League.

"Notre objectif était de traduire la spécificité et l'identité de la Pro League en une identité visuelle globale", a expliqué la branding agency Mirror Mirror. "Une identité qui traduit parfaitement ce que l'organisation représente: la passion, l'émotion, l'union et le caractère local. Nous avons créé une marque contemporaine et forte qui se développe en un système visuel dynamique. Nous avons proposé une boîte à outils qui aide la Pro League à établir un lien durable entre les clubs, les joueurs et les supporters".

La Pro League s'est également dotée d'un nouveau slogan: "Plus proche du football". "Ce slogan reflète ce que nous, la Pro League, voulons représenter", affirme le porte-parole Stijn Van Bever. "La passion et l'amour pour nos équipes, l'ambiance dans les tribunes, l'intensité sur le terrain, la camaraderie dans les tribunes, son fauteuil ou au café. Nous rapprochons les supporters des clubs et les clubs des supporters, également grâce à la collaboration avec notre nouveau partenaire média Eleven Sports. La Pro League doit devenir une marque forte, synonyme de football et de passion".