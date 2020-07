Anderlecht dévoile son programme des matches de préparation

Anderlecht a dévoilé mercredi son programme des rencontres de préparation en vue de la saison 2020/2021.

Les Mauve et Blanc disputeront leur premier match samedi 4 juillet contre Charleroi à Neerpede. Anderlecht rencontreront Saint-Trond une semaine plus tard, le 11, toujours à Neerpede. Le 18 juillet, les Bruxellois joueront à Saint-Etienne. Anderlecht affronteront encore deux équipes françaises, Lyon (le 24 ou le 25) et Lille (le 1er août), mais le lieu doit encore être déterminé (Neerpede ou Tubize).

Les rencontres face à Charleroi et à Saint-Trond se disputeront "à huis clos et guichets fermés". "Ceci a été décidé en concertation avec le STVV et le Sporting de Charleroi pour des raisons d'organisation, sportives et de sécurité", a précisé Anderlecht.

Voici le programme complet:

04/07: Anderlecht - Charleroi (Neerpede)

11/07: Anderlecht - Saint-Trond (Neerpede)

18/07: Saint-Etienne - Anderlecht (sous réserve)

24 ou 25/07: Anderlecht - Lyon (non confirmé, Neerpede ou Tubize)

01/08: Anderlecht - Lille (non confirmé, Neerpede ou Tubize)