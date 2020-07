Le consultant français Christophe Dugarry DÉRAPE sur Lionel Messi: "Un gamin d'1,50 m et à moitié autiste"

Une saison déjà compromise? Entre la mise sur le banc d'Antoine Griezmann, la forte pression sur l'entraîneur Quique Setién et la Liga qui paraît mal engagée, le FC Barcelone aborde une fin de saison très compliquée, dans l'ombre du Real Madrid, solide leader.

Le champion du monde français, recrue phare de l'été dernier en provenance de l'Atlético (120 M EUR), n'est entré qu'à la 90e minute du match contre son ancienne équipe mardi soir, alors que les Catalans ont tergiversé en attaque sans trouver la faille.

Très énervé sur le traitement infligé à Griezmann, le consultant Christophe Dugarry s'est lâché sur les ondes de la radio RMC: "Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C'est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras. Griezmann n'a qu’à aller voir Messi pour qu'ils règlent leur problème... Il a peur de quoi, d'un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste? Il n'a qu'à montrer ses 'cojones' ('cou*lles') au bout d'un moment. Il a qu'à lui mettre une tarte dans la gueule s'il a un problème, ça fait un an qu'on dit qu'il y a un problème avec Messi".