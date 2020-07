L'Anglais Paul Clement, ancien adjoint d'Ancelotti, est le nouvel entraîneur du Cercle

(Belga) Le Cercle Bruges a confié l'avenir sportif de son équipe à l'Anglais Paul Clement, a annoncé officiellement le club de Jupiler Pro League. L'ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea (2009-2011), au PSG (jan 2012-2013), au Real Madrid (2013-2015), puis au Bayern Munich (2016-janvier 2017) a signé un contrat de trois ans au stade Jan Breydel.

Clement, 48 ans, outre son expérience d'adjoint dans les plus grands clubs européens, compte aussi une expérience comme T1 en Angleterre : à Derby County (2015-jan 2016), Swansea (jan 2017-déc 2017) et Reading (mars 2018-déc 2018). Il était sans emploi depuis décembre 2018. Clement succède à l'Allemand Bernd Storck qui était venu sauver le Cercle le 12 octobre dernier alors qu'il était lanterne rouge de la D1A avec un bilan de 3 points sur 30 sous la houlette du Français Fabien Mercadal. Storck a obtenu 20 points dans les 19 matchs suivants et a ainsi évité la culbute en Proximus League grâce à sa 14e place finale. L'Allemand est aujourd'hui entraîneur du DAC Dunajska Streda en Slovaquie. (Belga)