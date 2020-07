NBA: Oladipo veut poursuivre sa rééducation et reprendre la saison prochaine (presse)

Victor Oladipo (Indiana Pacers) a déclaré qu'il ne participerait pas au reste de la saison de la NBA, dont la reprise est prévue le 30 juillet, ne souhaitant pas courir le risque de se blesser à nouveau au genou droit, opéré en janvier 2019.

"Je veux vraiment rejouer et en tant que compétiteur et coéquipier, cela me déchire (de ne pouvoir le faire)", a dit le meneur/arrière américain de 28 ans au site The Athletic, évoquant aussi la "bulle" de Disney World à Orlando (Floride) où le championnat doit reprendre.

La suite de la saison, interrompue depuis le 11 mars, consécutivement à l'annonce du test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert (Utah Jazz), doit se dérouler à huis clos dans un environnement protégé, comme le permet le complexe de Disney World. Mais la spectaculaire recrudescence des cas de Covid-19 en Floride inquiète.

"Le risque accru d'une blessure au niveau des tissus mous de mon genou retarderait ma rééducation et avec la configuration de la bulle qui n'est pas totalement connue, je ne me sens pas complètement à l'aise à l'idée de jouer", a expliqué Oladipo, préférant terminer sa rééducation pour revenir "à 100%" la saison prochaine.

Le joueur des Pacers s'était rompu un tendon du quadriceps de la jambe droite lors d'un match entre son équipe et Toronto en janvier 2019.

Oladipo avait effectué son retour le 29 janvier 2020. Il a disputé treize rencontres de saison régulière 2019-2020, avant l'interruption liée à la crise sanitaire, tournant à une moyenne de 13,8 points, 3,2 rebonds et 3 passes décisives.

"Nous respectons et comprenons totalement la décision de Victor de ne pas participer à la reprise de la NBA", a affirmé un porte-parole des Indiana Pacers vendredi.

"Notre priorité est et sera toujours la santé des joueurs", a-t-il ajouté.