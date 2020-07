Hamilton encore le plus rapide lors de la dernière séances d'essais libres en Autriche

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 samedi sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Le Britannique, qui s'était déjà montré le plus rapide lors des deux premières séances vendredi, a réalisé son meilleur tour en 1:04.130.

Le champion du monde en titre a devancé son équipier Valtteri Bottas (+0.147) et le pilote néerlandais de Red Bull Max Verstappen (+0.283). Sergio Perez (Racing Point) a confirmé sa bonne forme avec une quatrième place (+0.475) devant la Ferrari de Charles Leclerc (+0.575). Son équipier chez Ferrari Sebastian Vettel a dû se contenter de la septième place à 721 millièmes de secondes d'Hamilton.

Les qualifications du Grand Prix d'Autriche débuteront à 15h. Dimanche, le départ du premier des huit GP actuellement au programme de cette saison 2020 sera donné sur le coup de 15h10. (Belga)