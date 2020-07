Le Standard prend le dessus sur Courtrai, partage entre Zulte-Waregem et le Cercle

Le Standard a décroché un second succès en deux matches de préparation en vue de la nouvelle saison. Les Liégeois ont pris le dessus sur Courtrai (3-2) samedi. Dans le même temps, Zulte Waregem et le Cercle de Bruges se sont quittés sur un partage (2-2).

Trois jours après son succès 5-0 contre Waremme (D2 amateurs), le Standard croisait cette fois le fer avec une autre formation de D1A: Courtrai. Les 'Rouches' ont planté le premier but de la partie peu avant le repos via Felipe Avenatti (35e). En deuxième période, Philippe Montanier a fait tourner son effectif et les jeunes Balikwisha (52e) et Tapsoba (73e) ont donné trois buts d'avance aux Liégeois. En fin de match, Lepoint (77e et 89e) a réduit la marque pour les Courtraisiens.

Dans le même temps, Zulte-Waregem et le Cercle de Bruges se sont quittés dos à dos (2-2). Sous les yeux de leur nouvel entraîneur Paul Clement, les Brugeois ont pris deux buts d'avance au repos via Somers (7e) et Hoggas (36e). Après la pause, Berahino (50e et 63e) a planté un doublé afin de rétablir l'égalité.