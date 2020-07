Angleterre: Leicester, Manchester United et Chelsea engrangent, les Wolves chutent

Leicester, Chelsea et Manchester United se sont tous imposés samedi pour la 33e journée de Premier League, alors que Wolverhampton, surpris par Arsenal (2-0), décroche un peu dans la course à la Ligue des Champions.

. Chelsea ne lâche rien

Sous pression parce qu'ils jouaient en dernier, les Blues de Chelsea ont repris leur 4e place très convoitée car qualificative pour la C1 en disposant du mal classé Watford (3-0), notamment grâce à un but d'Olivier Giroud.

Avec 57 points, Chelsea talonne toujours Leicester (3e) à un point, mais n'a que deux longueurs d'avance sur les Red Devils, alors que les Wolves pointent désormais à cinq longueurs.

Les hommes de Frank Lampard ont totalement contrôlé leur match face à Watford, 17e avec un point d'avance sur la zone rouge.

Giroud a été le premier à percer le mur jaune et noir, d'une frappe croisée habile pour éviter un défenseur et placer le ballon au pied du poteau gauche de Ben Foster impuissant (1-0, 28e).

Willian a ensuite doublé la mise avant la pause en transformant un penalty obtenu après une faute grossière du Français Etienne Capoue sur Christian Pulisic (2-0, 43e), avant que Ross Barkley ne finisse le travail dans le temps additionnel (3-0, 90+4).

. Manchester United inarrêtable

Malgré des entames de périodes ratées, les Red Devils ont finalement disposé du 19e, Bournemouth (5-2), grâce à leur armada offensive impressionnante.

Ole Gunnar Solskjaer aura apprécié, dans l'ordre, un doublé de Mason Greenwood (1-1, 29e et 4-2, 54e), un penalty de Marcus Rashford (2-1, 35e), une merveilleuse frappe enveloppée d'Anthony Martial dans la lucarne opposée (3-1, 45e+2), avec en prime une passe décisive et un coup franc direct de Bruno Fernandes (5-2, 59e).

Mais il sera beaucoup moins satisfait des deux entames catastrophiques de son équipe.

Bournemouth avait ouvert le score par Junior Stanislas. Après un petit pont sur Harry Maguire, il a marqué dans un angle fermé, David De Gea n’ayant pas fermé son premier poteau (0-1, 16e).

La main d'Eric Bailly dans sa surface, sur une passe en retrait ratée, qui a permis à Joshua King de ramener son équipe à 2-3 sur penalty (49e), l'agacera également, d'autant que Bournemouth a cru égaliser quelques secondes plus tard par Arnaut Danjuma, finalement hors-jeu.

Mais l'essentiel pour Manchester reste que sa série d'invincibilité atteint désormais 16 matches, dont 12 victoires qui mettent la Ligue des champions à portée de main.

. Leicester rebondit

Leicester s'est remis dans le sens de la marche en battant Crystal Palace (3-0), avec à la clé un doublé de Jamie Vardy qui a débloqué son compteur.

Après deux points en trois journées depuis la reprise du championnat, les Foxes ont été sérieux, appliqués et patients pour faire la différence après la pause.

Kelechi Iheanacho a fini par trouver la faille peu après la reprise, sur un centre de Youri Tielemans (49e).

Muet depuis que la saison avait redémarré, Vardy a ensuite repris la tête du classement des buteurs grâce à ses 20e et 21e buts de la saison, et surtout ses 100e et 101e buts en Premier League, en moins de six ans de présence à ce niveau.

Sur le podium depuis la 9e journée, les Foxes s'accrochent à leur place virtuelle en C1.

. Les Wolves se ratent face aux Gunners

Enfin, après huit matches sans défaite et 450 minutes sans prendre de but, Wolverhampton a cédé (0-2) face à un Arsenal bien organisé et réaliste, à l'image d'Alexandre Lacazette buteur trois minutes après son entrée en jeu.

Arsenal remonte ainsi au 7e rang, mais encore à six points des places européennes.

Cette première victoire d'Arsenal contre une équipe de la première moitié du classement sous les ordres de Mikel Arteta et la première en cinq ans chez une équipe mieux classée qu'elle. Elle montre que la patte du Basque prend, petit à petit.

Les Gunners ont fait un match rigoureux, marquant sur deux temps forts, par Bukayo Saka juste avant la pause (1-0, 43e) et par Lacazette, sur un bel enchaînement contrôle orienté, frappe croisée à ras de terre poteau rentrant (2-0, 86e), histoire d'assurer une fin de match tranquille.

L'embellie sera sans doute trop tardive pour accrocher l'Europe par le championnat, mais de bon augure pour la Coupe d'Angleterre dont les Gunners joueront bientôt une demi-finale.