Les Belges à l'étranger - Les Wolves, avec Dendoncker, s'inclinent à domicile devant Arsenal et manquent le coche

(Belga) Les Wolves avaient l'occasion de repousser Arsenal à neuf points mais ce sont finalement les Gunners qui, grâce à une victoire 0-2 à Molineux, se relancent dans la course à l'Europe. Titulaire samedi en début de soirée, Leander Dendoncker a cédé sa place à la 55e minute de cette rencontre comptant pour la 33e journée de Premier League.

Efficace, Arsenal est parvenu à annihiler les 'Wolves' tout en marquant un but dans chaque mi-temps. Le jeune Bukayo Saka a fêté sa récente prolongation de contrat en ouvrant le score à la 43e. Le match, pauvre en occasion, a définitivement tourné en faveur des Londoniens sur un but signé par le Français Alexandre Lacazette (0-2, 86e). Wolverhampton, qui abandonne des points pour la première fois depuis la reprise du championnat, pointe à la 6e place avec 52 points, derrière Manchester United (4e, 55) et Chelsea (5e, 54), qui défie Watford dans la foulée samedi soir. Quant à Arsenal, qui signe un troisième succès de rang sans encaisser, il pointe à la 7e place (49 pts). (Belga)