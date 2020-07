Nouveau rebondissement dans le dossier Neymar: l'accord secret qui le rapproche du FC Barcelone

Le départ de Neymar du PSG est évoqué depuis l'été dernier. Le Brésilien, dont le contrat expire en 2022, n'a toujours pas prolongé. Son souhait ? Rejoindre le Barça dans les prochaines semaines.

La saga Neymar peut reprendre. Le Brésilien, qui reste sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, aurait marqué son souhait de rejoindre le FC Barcelone dès cet été. L'information émane du journal espagnol AS, qui affirme même qu'un accord aurait déjà été trouvé entre le PSG et son joueur pour favoriser cette transaction.

Le Brésilien n'a pas encore prolongé son contrat à Paris et serait convaincu que son avenir se dessine à Barcelone. Le PSG, de son côté, espère limiter les dégâts financiers et récupérer une partie de sa mise, 222 millions d'euros à l'époque. Pour obtenir gain de cause, les Parisiens sont prêts à négocier un deal contenant Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann, toujours selon AS.

L'accord entre le PSG et Neymar favoriserait ce départ. En échange, le Brésilien est amené à prester jusqu'à la fin de la Ligue des Champions avec le PSG, qui compte sur lui pour glaner son premier titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Affaire à suivre.

Indice de crédibilité: 2,5/5, possible. Neymar n'a pas l'air très ouvert à une prolongation. Son retour au Barça est évoqué depuis de longs mois. Le PSG n'a aucun intérêt à conserver un joueur malheureux et pourrait récupérer un autre élément de haut vol dans la transaction. Seul frein à l'opération: le contexte économique actuel, en raison de la crise du coronavirus.