Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

La sage Neymar peut reprendre. Le Brésilien est à nouveau cité au FC Barcelone. Un accord existerait d'ailleurs entre le PSG et le joueur pour faciliter la transaction. (Lire l'article complet).

Lille pourrait rapidement perdre Victor Osimhen. Le président du club, Gérard Lopez, a confirmé que le joueur prendrait une décision concernant son avenir dès ce weekend. "On a eu plusieurs offres pour Victor. On a beaucoup échangé. On s'entend bien. Il m'a demandé et je lui ai donné le nom du club qui, à nos yeux, lui correspond le mieux de par son style, l'entraîneur et la progression qu'il envisage", a-t-il confié à La Voix du Nord. Le Napoli est le club le mieux placé pour l'accueillir.

Arsenal serait en pole pour accueillir Thomas Partey, en provenance de l'Atletico Madrid. Le Ghanéen serait intéressé mais le prix fixé serait un frein à la transaction. Pour boucler ce transfert, les Gunners pourraient mettre en vente le trio Guendouzi, Lacazette et Torreira, selon Mail on Sunday.

Le Paris Saint-Germain serait très intéressé par Allan Saint-Maximin. Le Français a réussi une première saison plus qu'intéressante à Newcastle et serait dans le viseur d'autres grands noms en Angleterre. Selon le Daily Mail, le PSG est prêt à passer à l'action. Acheté 20 millions d'euros la saison dernière, il devrait cependant coûter beaucoup plus.

Manchester City va probablement se séparer de John Stones. Le défenseur anglais n'a disputé que 12 matchs cette saison en championnat et n'intéresse plus le club. Arsenal et Everton sont sur le coup pour le recruter dès cet été.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. John Stones sait qu'il n'a pas d'avenir à City, qui ne veut plus de lui. Un transfert semble inévitable.

Le Real Madrid s'ouvre à un départ de James Rodriguez. Le Colombien n'a plus qu'un an de contrat en Espagne. Selon Marca, le prix fixé est d'à peine 25 millions d'euros. Manchester United, Arsenal ou encore Everton sont sur les rangs.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Un départ de Rodriguez aurait comme avantage d'offrir un peu d'argent aux caisses du club. Il n'est plus que secondaire dans l'effectif de Zidane. Rebondir en Angleterre, à 28 ans, serait une solution intéressante.





Mario Balotelli pourrait quitter l'Europe. Le joueur italien est en partance de Brescia, qui n'est pas convaincu par son attaquant. Selon TYC Sport, le club de Boca Juniors aimerait offrir un beau challenge au joueur de 29 ans, qui a du mal à retrouver de sa superbe.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE