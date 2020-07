"Inadmissible qu'il gagne autant d'argent": Romain Grosjean allume Lewis Hamilton et propose de limiter les salaires en F1

Romain Grosjean a fait une sortie remarqué, hier, concernant les salaires proposés en Formule 1. Dans le viseur du Français, un certain Lewis Hamilton, qui gagne largement plus que les autres pilotes de la grille.

Romain Grosjean, président de l'association des pilotes de GP (GPDA) a sorti la mitrailleuse, hier, pour critiquer les écarts salariaux qui existent en Formule 1. Le pilote Haas a dénoncé un problème d'égalité, en prenant comme référence le salaire du sextuple champion du monde, Lewis Hamilton.

L'Anglais trône largement en tête des pilotes les mieux payés de la discipline, avec un salaire annuel de 35 millions d'euros. En négociation avec Mercedes, il en réclamerait dorénavant 44. Seul Sebastian Vettel peut suivre légèrement la cadence. Mais le troisième dans cette hiérarchie, Daniel Ricciardo, ne touche "que" la moitié du salaire d'Hamilton.

Un véritable problème selon Romain Grosjean. "Personnellement je trouve inadmissible que Lewis Hamilton gagne plus de 35 millions d'euros par an, et d'autres pilotes 150.000 euros, pour faire le même travail", explique le Français devant les médias présent à Spielberg, en Autriche, où se déroule la manche inaugurale de la saison 2020.

L'idée circule donc de créer un plafond salarial, qui empêcherait les équipes de procéder à une surenchère permanente. "C'est une discussion qui a eu lieu au sein de l'association des pilotes, il y avait des pour et des contres", a expliqué Grosjean. "Le problème qui a été posé est que si on impose un salary cap pour les pilotes, on risque de casser la filière du sport automobile. Car quel manager ou constructeur va investir dans un jeune pilote, financer le début de sa carrière si plus tard il ne peut pas récupérer de l'argent en touchant un pourcentage des salaires élevés en F1?", a-t-il finalement détaillé.

Pas certain que cette attaque ne soit du goût de Lewis Hamilton !