 Niels De Vriendt, ce jeune coureur décédé hier d'un malaise cardiaque, reçoit un bel hommage du peloton (photos)

166 coureurs ont pris le départ, dimanche à 13h30, du GP Vermarc à Rotselaar. Cette kermesse ponctuait la relance de la compétition cycliste post-Covid en Belgique. Avant le départ, donné par Eddy Merckx, le peloton a respecté une minute de silence en mémoire de Niels De Vriendt, jeune coureur décédé samedi.

Eddy Merckx a donné le départ fictif aux 166 coureurs du GP Vermarc, dimanche à 13h30. L'épreuve de kermesse, organisée par l'équipementier sportif Vermarc Sport à Rootselaar, est la première compétition cycliste organisée en Belgique depuis le début de la crise sanitaire.

Le rendez-vous très attendu a séduit les équipes belges du World Tour, Deceuninck-Quick Step avec notamment Fabio Jakobsen, Iljo Keisse et Florian Sénéchal, et Lotto-Soudal, avec John Degenkolb, Jelle Wallays, Jasper De Buyst, ainsi que les formations belges de division 2, notamment Alpecin-Fenix avec le champion de Belgique Tim Merlier, Bingoal-Wallonie-Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty-Gobert.

Avant le départ fictif, le peloton a respecté une minute de silence en mémoire du jeune coureur Niels De Vriendt (20 ans) décédé samedi des suites d'un incident cardiaque alors qu'il avait pris le départ de la course d'entraînement de Wortegem-Petegem. Le GP Vermarc est disputé sur la distance de 164 kilomètres en dix tours de circuits à Rotselaar.

Les organisateurs ont pris toutes les mesures nécessaires, notamment le port du casque pour tous, sauf les coureurs, pour garantir la sécurité sanitaire du peloton, des officiels et du public qui n'avait accès qu'à certaines zones du parcours.

Un vainqueur français

Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) a remporté le GP. Il s'agissait de la première course cycliste nationale en Belgique depuis l'arrêt des compétitions provoqué à la mi-mars par le coronavirus.

Le Français de 26 ans s'est échappé à quelques kilomètres avant l'arrivée. Il a résisté au retour de ses poursuivants et a devancé de quelques secondes le Néerlandais Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) et le recordman de l'heure Victor Campenaerts (NTT), respectivement 2e et 3e sous la banderole d'arrivée.