Valtteri Bottas remporte le GP d'Autriche, Norris sur le podium: reprise incroyable pour la F1

Premier grand prix, premiers rebondissements ! Le championnat du monde de Formule 1 a pris son envol avec beaucoup de succès, ce dimanche, en Autriche. Valtteri Bottas, parti en pole, a remporté l'épreuve, sa huitième dans la discipline. Son coéquipier Lewis Hamilton, pénalisé de 5 secondes, termine lui quatrième.

Charles Leclerc a réussi à profiter des événements pour se glisser au second rang. Lando Norris, lui, arrache son premier podium en F1 pour un petit dixième de seconde. Notons le nombre hallucinant d'abandon, 9 sur 20. Vainqueur de l'épreuve l'an dernier, Max Verstappen (Red Bull), qui avait pris le départ en deuxième position (après une pénalité de trois places infligée à Lewis Hamilton avant le départ pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune en qualifications samedi), était contraint à l'abandon au 14e tour à cause d'un problème moteur. Un problème dont Ricciardo (Renault) et Stroll (Racing Point) étaient également victimes. Magnussen et Grosjean (Haas-Ferrari) devaient abandonner à cause d'un problème de frein tandis que Russell (Williams) était touché par un problème moteur. Dans la foulée, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing-Ferrari) abandonnait après avoir perdu une roue. En fin de course, Kvyat (Toro Rosso-Honda) était également contraint à l'abandon tout comme Alexander Albon (Red Bull).

LE gros événement de cette course fut sans nul doute l'accrochage entre Albon et Hamilton, en lutte pour la seconde place. Le Britannique a fermé la porte à son homologue de chez Red Bull, lequel n'a pu ramener la voiture en piste que pour quelques tours, devant finalement abandonner. Le Britannique a alors hérité de 5 secondes de pénalité.

La prochaine manche aura lieu dès le weekend prochain, sur le même circuit, sous le nom de GP de Styrie.