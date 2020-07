CSI 5* de Saint-Tropez: Niels Bruynseels 4e et meilleur Belge du Grand Prix

(Belga) Niels Bruynseels a pris la quatrième place au Grand Prix du jumping international de Saint-Tropez, le premier 5* de l'année. Montant son hongre Delux of T&L, avec lequel il veut se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, il a terminé meilleur Belge. La victoire est revenue au Suisse Steve Guerdat.

Dans le barrage à neuf de ce barème A (1m60), le Français Edward Levy (Rebeca LS), parti le deuxième, a longtemps été en tête avec un chrono de 37.86 secondes. Seul le dernier, Steve Guerdat a réussi à se montrer le plus rapide sur Victorio des Frotards en 37.73 secondes. Niels Bruynseels a signé le temps de 39.02 secondes à 16/100es de la 3e place enlevée par le Suédois Peder Fredricson (Catch Me Not). Olivier Philippaerts (H&M Extra) a terminé à la sixième place grâce à un parcours sans faute raalisé en 40.50 secondes. Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) a fini 11e après avoir pris un point de pénalité pour dépassement de temps lors du parcours initial. Pieter Devos (Claire Z) a fini 20e (4 pts) et Jos Verlooy (Igor) 38e (9 pts) et Grégory Wathelet (Picobello Full House Ter Linden Z) 42e (12 pts) sur 45 concurrents. (Belga)