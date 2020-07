Vanessa Sterckendries égale son record de Belgique du lancer du marteau

(Belga) La saison d'athlétisme n'a pas encore vraiment commencé et un premier record de Belgique a été égalé. Dimanche, Vanessa Sterckendries a égalé son record du lancer du marteau avec une marque mesurée à 67m78 dans la ville suisse de Winterthour. Elle avait déjà expédié l'engin à cette distance le 28 septembre dernier à Eeklo.

Vendredi, Sterckendries (OEH), âgée de 24 ans et originaire de Herent, avait entamé sa saison de belle manière avec un lancer mesuré à 66m91 à Lucerne, également en Suisse. Dimanche, son record national égalé lui a offert la victoire à Winterthour. "Et je n'en suis qu'à l'entraînement d'hiver", mentionne-t-elle sur son compte Instagram. Pour la qualification directe aux Jeux de Tokyo - pour lesquels les performances qualificatives sont gelées jusqu'au 1er décembre 2020 - 72m50 sont nécessaires. Sterckendries a une plus grande chance d'aller à Tokyo via le ranking mondial. Il lui faudra gagner plusieurs places après le 1er décembre afin de figurer dans le top 32 indispensable. Elle pointe actuellement au 53e rang.