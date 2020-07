Talonnade de Messi, lob magistral de Griezmann: le Français auteur d'un but somptueux face à Villarreal (vidéo)

Le FC Barcelone, en difficulté depuis plusieurs semaines, est allé battre Villarreal 1-4 dimanche en match de la 34e journée de La Liga, et revient à quatre points du leader Real Madrid à quatre journées de la fin du championnat.

Les Catalans se sont imposés grâce à un but contre-son-camp de Pau Torres sur un centre de Jordi Alba (3e), puis grâce à deux bijoux et une dernière réalisation: d'abord la frappe enroulée pied droit de Luis Suarez (20e), puis le magnifique lob du plat du pied gauche d'Antoine Griezmann (45e), enfin le but d'Ansu Fati (86e), malgré la réduction du score de Gerard Moreno pour Villarreal (13e).

Messi n'a pas marqué. Il a vu son but annulé pour hors-jeu par le VAR (69e) mais a tout même délivré ses 18e et 19e assists de la saison. Il est aussi leader au niveau des buts avec 22 réalisations.