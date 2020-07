Kylian Mbappé, le PACTOLE du Paris Saint-Germain: son transfert pourrait exploser tous les records

Le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de prolonger Kylian Mbappé. D'abord pour des raisons sportives. Tout le monde sait ce dont est capable de joueur. Mais une telle prolongation rendrait aussi des services financiers au club de la capitale.

Kylian Mbappé est-il la future affaire du siècle ? Le jeune Français, âgé de 21 ans seulement, fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Encore auteur de 30 buts cette saison, l'attaquant fait office de pépite mondiale, lui qui a déjà remporté une Coupe du Monde, alors que sa carrière n'en est encore qu'à ses débuts.

Mais une inquiétude existe en France. En effet, Mbappé n'est plus sous contrat que jusqu'en 2022 au PSG. Son intention de rejoindre le Real Madrid n'est pas un mystère, même s'il n'est visiblement pas dans une optique de franchir une étape trop rapidement. Le PSG évoque l'idée d'une prolongation depuis plusieurs mois, sans en avoir réellement discuté avec le clan Mbappé.

Mais le dernier rapport du CIES, l'observatoire du football, pourrait les inciter à passer à l'action. Selon leurs calculs, le Français est actuellement côté à 242,3 millions d'euros, soit 20 de plus que le prix déboursé par le PSG pour le transfert de Neymar. Une mine d'or. Mais si le Français venait à prolonger, il pourrait atteindre des sommets. Pour un an de contrat, sa valeur exploserait de près de 40 millions d'euros, pour atteindre 281,7 millions d'euros. On ne parle là que de valeur d'un joueur, ce qui signifie que des clubs pourraient demander moins, mais arriver à plus en fonction des exigences parisiennes.

Selon le CIES, d'autres joueurs sont des situations similaires. Ainsi, si Jadon Sancho venait à prolonger à Dortmund, sa valeur passerait de 180 à 223 millions d'euros. Messi, lui, passerait de 80 à 115 millions d'euros.