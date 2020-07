La déclaration d'amour de Dries Mertens après sa prolongation au Napoli: "Je suis amoureux de tout ici"

Dries Mertens restera donc à Naples deux ans de plus. Le Diable Rouge a récemment prolongé son bail dans le club italien. Une décision qui comble le joueur, qui a exprimé son amour de la ville dans une interview.

Dries Mertens est visiblement l'homme le plus heureux d'Italie. Le Diable Rouge savoure sa récente prolongation de contrat au Napoli, où il a signé un nouveau bail de 2 ans il y a quelques jours seulement. Véritable légende dans son club, Mertens vit une période de rêve, devenu le meilleur buteur de l'histoire du club.

Interrogé par le quotidien Il Mattino, le joueur est revenu sur sa prolongation de contrat. Une négociation de longue durée, compliquée mais finalement favorable à toutes les parties. La décision, elle, a été prise dans un contexte très particulier. "J'ai pris ma décision pendant le confinement. Au plus je réfléchissais où je pourrais partir, au plus j'étais convaincu que je ne serais mieux nulle part ailleurs", a confié le Diable Rouge. "C'est pourquoi j'ai prolongé. Je connais De Laurentiis (le président de Naples, NdlR) depuis sept ans. Avec lui, tu es toujours sur des montagnes russes avec des hauts et des bas, mais je ne serais pas resté si je n'étais pas aussi proche de lui. Et le lien qu'il a maintenant avec Gennaro Gattuso est très fort", a-t-il ensuite poursuivi.

Il a ensuite déclaré sa flamme à Naples et ses habitants. "Je suis amoureux de tout ici à Naples", a même affirmé Mertens. 'De l'ambiance dans un centre historique jusqu'aux couchers de soleil à Posillipo. Même si Naples a aussi quelques inconvénients, je ne voudrais rien y changer. Je pourrais discuter de la ville pendant des heures sans m'ennuyer", a-t-il détaillé, lui qui vit à Naples depuis 2013. Une éternité en football.

Une ambition énorme

Mais Dries Mertens a aussi prolongé pour pouvoir emmener Naples vers les sommets du football italien. Le Napolitain croit dur comme fer que son club est capable de se montrer à la hauteur de la Juventus, véritable titan de la Serie A. "Je suis resté parce que je suis convaincu que la victoire en Coupe d'Italie est le point de départ d'un projet qui va nous apporter une grande satisfaction", a précisé le Belge. "Je crois vraiment que l'écart qui nous sépare de la Juventus est minimal, plus petit que ce que l'écart de points ne le laisse penser (Naples se situe 27 points derrière la Juventus en Serie A). Cet écart est le résultat d'erreurs de tout un tas de personnes. Nous avons traversé un moment difficile avec la 'mutinerie', mais nous en sommes sortis plus forts et plus proches", a-t-il poursuivi.