L'interview GÉNIALE de Benoît Paire, admiratif de David Goffin: "Il est petit, mais il court partout. Il est meilleur que moi"

Benoît Paire n'a pas vécu la meilleure soirée de sa vie hier lors de l'Ultimate Tennis Showdown. Le Français, 22ème mondial, a perdu pied face à un bon David Goffin. Entre les deux hommes, c'est le respect qui trône.

David Goffin s'est imposé hier face à Benoît Paire, lors de l'Ultimate Showdown organisé à Nice. Le Belge l'a emporté 3-1 (13-15, 20-8, 16-12, 15-14) et s'est qualifié pour le dernier carré, aux côtés de Tsitsipas, Gasquet et Berrettini.

Ce tournoi, au format inhabituel, donne aussi lieu à quelques scènes géniales. Y compris ces interviews depuis la chaise pendant les pauses. C'est à ce moment-là que Benoît Paire a dressé un portrait plus qu'élogieux de notre compatriote. "Je vais être honnête, David est meilleur que moi", commence le Français, encore épuisé après avoir perdu 20-8 dans ce quart-temps. "Il a été top 10 sur le circuit, il est très concentré, très confiant, il a un bon coup droit, un bon revers, un bon service, une bonne volée, une très bonne mentalité. Il est meilleur que moi", détaille-t-il ensuite.

Visiblement content pour son ami, Benoît Paire a poursuivi dans les compliments, avec une anecdote en prime. "Je le respecte beaucoup. Il est un très bon joueur, il est petit mais il court partout. Je l'ai affronté au tournoi virtuel de Madrid. Il m'a mis 6-0 et j'ai gagné 4 points. Il met la vitesse à 99 et le reste à 1. Il court, il court, je fais des fautes et je perds, comme aujourd'hui. Encore une fois, il est meilleur que moi", a lâché le Français, avec son humour habituel.

Une scène qui fera sans doute sourire David Goffin !