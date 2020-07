Le Vietnam pousse pour organiser son premier GP de F1 en novembre

Le Vietnam devait organiser le premier Grand Prix de Formule 1 de son histoire le 5 avril à Hanoï. La pandémie de coronavirus en a décidé autrement. La saison de Formule 1 a été arrêtée le 13 mars à Melbourne avant le Grand Prix d'Australie. Elle a finalement débuté dimanche à Spielberg à huis clos. Le GP d'Autriche s'est achevé par la victoire du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Lundi, le maire de la capitale vietnamienne Nguyen Duc Chung a annoncé qu'il espérait que l'épreuve de Hanoï pourrait se dérouler à la fin du mois de novembre. Actuellement, seuls huit Grands Prix de F1 en 2020 ont été confirmés jusqu'à présent, tous en Europe. La dernière date officielle est celle du 6 septembre à l'occasion du GP d'Italie à Monza.

En Asie, les épreuves de Singapour et du Japon sont annulées. Celles de Chine et du Vietnam doivent encore être reprogrammées. Le Vietnam a été épargné jusqu'ici par le Covid-19 (369 cas officiels et aucun décès).