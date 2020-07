Sept joueuses de la WNBA testées positives au Covid-19

La Ligue professionnelle nord-américaine de basket féminin WNBA a annoncé lundi sept cas positifs parmi les 137 joueuses des douze équipes testées entre le 28 juin et le 5 juillet. "Toute joueuse dont le test est positif restera en auto-isolement jusqu'à ce qu'elle satisfasse aux protocoles de santé publique et qu'elle ait été autorisée par un médecin à mettre fin à l'isolement", précise la WNBA.



Deux joueuses belges doivent prendre part à la saison 2020 de la WNBA : Emma Meesseman avec les Washington Mystics, tenantes du titre, et Julie Allemand chez les Indiana Fever. Joueuses et staffs de onze des douze formations arriveront lundi à l'IMG Academy à Bradenton, en Floride, où toutes les rencontres seront jouées à partir du 24 juillet.

La formation d'Indiana a reporté d'au moins cinq jours son arrivée "en raison des exigences d'auto-isolement imposées par le CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies) en matière de contacts rapprochés".