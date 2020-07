450 MILLIONS de dollars en dix ans: ce joueur de football américain a signé le plus gros contrat de l'histoire du sport

Le quarterback vedette des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, vainqueur du dernier Super Bowl en février, s'est entendu avec son club sur une prolongation de contrat de dix ans et 450 millions de dollars, selon le site d'information ESPN.

Il s'agit du contrat le plus important de l'histoire du sport, devant les 426,5 millions de dollars du joueur de baseball des Los Angeles Angels (MLB) Mike Trout, qui s'était engagé en mars 2019 pour 12 ans.



Agé de 24 ans seulement, le Texan d'origine compte déjà à son actif un titre de meilleur joueur de la Ligue professionnelle de football américain NFL (2018) et un Super Bowl, remporté sur le fil début février face aux San Francisco 49ers (31-20).



La ligue et le public ont été séduits par son style très spectaculaire, qui mélange talent de passeur hors norme et goût pour la prise de risque calculée. Il a plusieurs fois démontré sa propension à se tirer de situations compromises, notamment en playoffs, porté par une confiance inébranlable.



Le nouvel engagement de Patrick Mahomes représente le triple de l'ancien record en NFL, propriété d'un autre quarterback, Matt Ryan, des Atlanta Falcons, qui avait prolongé pour 150 millions de dollars sur cinq ans en 2018. Le joueur est désormais lié aux Kansas City Chiefs jusqu'au terme de la saison 2031, cette prolongation entrant en vigueur à l'issue de son contrat actuel (qui compte encore 2 saisons), en 2022.



La structure exacte du contrat n'est pas encore connue. Elle est cruciale en NFL, une ligue qui ne garantit traditionnellement qu'une partie de chaque contrat, mais verse souvent un important bonus à la signature.