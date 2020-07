Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour 

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Radja Nainggolan pourrait rester en Italie. Le Diable Rouge ne prolongera pas son prêt à Cagliari et retournera dans un premier temps à l'Inter Milan. Mais selon Calciomercato, la Fiorentina espère le recruter dans les prochaines semaines.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. La Fiorentina s'est déjà intéressée à Nainggolan par le passé. Le milieu de terrain n'entrera pas dans les plans de l'Inter, un départ est donc tout à fait envisageable.

Arsenal s'attend à recevoir de nombreuses offres pour Alexandre Lacazette. Le Français est, selon L'Equipe, sur les tablettes de l'Atlético Madrid, de la Juventus ou encore de l'Inter Milan, qui pourraient s'activer dans les prochaines semaines.

Le Napoli pourrait perdre Arkadiusz Milik. Le Polonais attire l'attention en Europe et peut déjà compter sur les intérêts de l'Atlético et de la Juventus. Selon le Mundo Deportivo, Tottenham s'est aussi lancé dans le bain mais craint de ne pas pouvoir répondre aux demandes financières de Naples.

L'Inter Milan d'Antonio Conte pisterait Arturo Vidal, d'après Marca. Le coach italien garde un excellent souvenir du milieu de terrain chilien, qu'il avait eu sous ses ordres à la Juventus. Reste à convaincre le FC Barcelone.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Le prix du joueur ne sera pas un frein, mais le Barça compte visiblement sur son joueur, qui n'est cependant pas indispensable. Le fait qu'il entame sa dernière année de contrat jouera un grand rôle dans un éventuel transfert.



Peu utilisé à Chelsea, Jorginho pourrait lui aussi rejoindre l'Italie et la Juventus. Sarri aimerait beaucoup compter sur son ancien joueur, qu'il a coaché à Naples et Chelsea. Les Londoniens en demanderaient au moins 50 millions d'euros, mais d'après Tuttosport, finances obligent, l'option d'un prêt avec option d'achat est privilégiée.

Après Naples, c'est l'Inter qui serait entré dans la danse pour la signature de Victor Osimhen. D'après Le10Sport, le club aurait proposé 80 millions d'euros à Lille, mais le joueur aurait déjà été convaincu par le projet napolitain.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

La KAS Eupen a annoncé mardi le prêt jusqu'en fin de saison de Senna Miangue en provenance du club italien de Cagliari. Le défenseur latéral de 23 ans évoluait au Standard ces deux dernières saisons, déjà sur base locative. La saison dernière, Senna Miangue a dû se contenter de quatre apparitions sous le maillot liégeois. Formé au Beerschot, il a été transféré à l'Inter Milan en juillet 2014 alors qu'il jouait encore en U17. En Italie, il a disputé 18 matches de Serie A pour l'Inter Milan et Cagliari avant d'être prêté au Standard de Liège à l'été 2018. Après Amara Baby et Théo Defourny, il est le troisième nouveau joueur des Pandas pour la nouvelle saison. Senna Miangue va rejoindre aux Pays-Bas l'équipe entraînée par Benat San José, où elle est actuellement en stage.



Le gardien slovaque Adam Jakubech, déjà prêté la saison dernière par Lille, est retourné au KV Courtrai sur base locative pour la saison 2020-2021. Le club de D1A l'a annoncé lundi soir.

Anderlecht devrait rapidement boucler deux dossiers. D'un côté, le prêt de Derrick Luckassen va être prolongé. Mais le Sporting devrait surtout rapidement signer le défenseur Bogdan Mykhaylichenko, 23 ans, évoluant au poste de back gauche. Selon La Dernière Heure, l'affaire est proche d'être finalisée.

Côté Gantois, on se réjouit d'avance du départ de Jonathan David, qui va sans aucun doute quitter le club pour un montant impressionnant. Selon le Laatste Nieuws, des intérêts concrets existent en France et en Allemagne, mais aussi en Angleterre. Parmi les prétendants, citons Lille, Dortmund, le Bayern Münich, Lyon, l'AC Milan ou encore Lille et Leverkusen. Les Buffalos espèrent obtenir entre 30 et 35 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Jonathan David est prêt à passer un cap. Un club belge refuse difficilement des offres de ce niveau.