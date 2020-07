"Il y a eu un avant et un après concernant le VAR": l'appel mystérieux du Real Madrid qui passe très mal en Espagne

Hier, le président du Barça se plaignait de l'utilisation du VAR qui, selon lui, irait dans le sens d'un seul club: le Real Madrid. Aujourd'hui, le président de la Liga explique que le club avait déjà fait pression sur des arbitres au téléphone.

C'est une nouvelle qui ne va pas plaire en Espagne. En 2019, le Real Madrid avait pris la peine d'appeler Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, pour se plaindre du fonctionnement du VAR.

"Avec la VAR, il y a eu un avant et un après le coup de fil de Florentino Pérez à Luis Rubiales", a expliqué Javier Tebas, l'actuel président de la Liga espagnole. "Il faut améliorer la VAR, on voit trop d'erreurs et elle est utilisée sur trop d'actions. Qu'un club comme le Real Madrid puisse passer un coup de fil 20 minutes après la fin d'un match ce n'est pas l'idéal pour les arbitres. Ça provoque plus de tensions chez eux et ce n'est pas bon pour le championnat", a-t-il détaillé à Esport3.

Une polémique qui sort alors que le Barça commençait à se plaindre du VAR, jugé favorable au Real Madrid par le président du club catalan.