"On a quelque chose à offrir que les autres n'ont pas": Vincent Kompany prédit une grande saison pour Anderlecht (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club bruxellois, Vincent Kompany a dévoilé ses ambitions pour la saison à venir. Le capitaine du Sporting semble très satisfait de ce qu'il voit, ce qui lui donne une certaine dose de confiance.

Anderlecht devra aller de l'avant, cette saison, après une première année compliquée sous la houlette de Vincent Kompany. Le club bruxellois n'a pas convaincu et espère pouvoir faire beaucoup mieux, en s'invitant dans la lutte pour le titre en fin de saison. Le tout sans changer l'approche actuelle, basée sur une grande confiance envers les jeunes du club.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux anderlechtois, Vincent Kompany a précisé ce qu'il attendait de ses joueurs. "Anderlecht reste Anderlecht. Au RSCA, il y a toujours plus de choses qui comptent. D'une part, il y a le résultat et de l'autre la manière. Je veux une équipe d'artistes mais des artistes qui travaillent dur", a-t-il déclaré d'entrée. Il semble d'ailleurs avoir une grande confiance en son effectif. "Cette équipe a un potentiel énorme. Elle a quelque chose à offrir que les autres n'ont pas. On veut une équipe qui a faim et qui va vers l’avant. Tout le staff et tous les joueurs sont prêts".

Le capitaine a ensuite lancé un appel aux supporters en leur adressant un compliment. "On est souvent vus comme des supporters de luxe, qui ne sont là que quand ça va bien. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi acharné. Si les supporters sont acharnés en tribune, on le sera sur le terrain", a détaillé Kompany.

Reste maintenant à confirmer ces ambitions sur le terrain.