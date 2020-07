Franck Ribéry menace de quitter Florence après un cambriolage: la réponse INCENDIAIRE des ultras de la Fiorentina

Franck Ribéry, cambriolé récemment alors qu'il disputait un match avec la Fiorentina, a menacé de quitter le club pour retrouver un sentiment de sécurité. Une menace qui n'a pas du tout plu aux ultras du club.

La relation entre Franck Ribéry et les ultras de la Fiorentina vient peut-être de changer. Le Français a menacé de quitter le club cet été après avoir subi un cambriolage dans son appartement. Dégoûté, le Français avait fait part de son sentiment d'insécurité, n'hésitant pas à insinuer qu'il ne se sentait plus serein à Florence.

Le président du club avait réagi rapidement en prônant l'apaisement. "Nous ferons tout notre possible pour ramener la tranquillité nécessaire à Franck et nous ferons face à ce très mauvais moment avec lui. Je suis sûr que les Florentins seront également aux côtés de Franck, leur faisant ressentir leur grande affection et leur amour pour notre grand champion", avait expliqué Rocco Commisso dans la presse italienne.

Mais les ultras de la Fiorentina, eux, ont très mal pris les propos de Ribéry. Ils lui ont répondu dans une lettre ouverte, très courte, mais d'une rare virulence. "Cher Franck, nous comprenons ton choc, mais lave-toi la bouche avant de parler de Florence comme ça", ont écrit les membres de Il Giornale. "Ce n’est pas Medellin, tu sais … Les gens riches se font voler partout, mais ils ont la chance de pouvoir s’offrir des systèmes d’alarme à domicile et une sécurité privée. Nous, les gens pauvres, au lieu de cela, nous nous faisons aussi voler, mais nous devons être comme San Lorenzo et l’accepter en silence", peut-on lire dans la réponse.

Voilà qui est dit...