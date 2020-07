L'annonce importante de Rafael Nadal: l'Espagnol participera au Masters de Madrid, prévu 24h après la finale de l'US Open

Rafael Nadal a annoncé mardi sa présence au Masters 1000 de Madrid du 12 au 20 septembre, laissant planer le doute sur sa participation à l'US Open prévu juste avant, du 31 août au 13 septembre.

"C'est vrai Feli. Rendez-vous en septembre à Madrid. En espérant que tout se passe bien d'ici là !", a écrit le N.2 mondial sur son compte Twitter en répondant à un message du directeur du tournoi, Feliciano Lopez. "J'ai parlé à mon ami Rafael Nadal et il a confirmé sa participation à Madrid en septembre prochain ! On t'attend comme toujours les bras ouverts", avait écrit Lopez peu avant.



La participation de Nadal au tournoi madrilène, qu'il a remporté à cinq reprises, soulève des doutes quant à son intention de défendre son titre à New York. L'US Open, dont la tenue semble compromise en raison de la situation sanitaire aux Etats-Unis, doit se terminer le 13 septembre alors que le tableau principal du tournoi de Madrid doit démarrer le lendemain.



Plusieurs joueurs, dont le N.3 mondial Dominic Thiem, ont dit s'attendre à une décision des organisateurs de l'US Open cette semaine.