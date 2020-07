Les Belges à l'étranger - La Juventus mène 0-2 avant d'être balayée 4-2 à l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers

(Belga) La Juventus n'a pas réussi mardi à mettre à profit la défaite inattendue de la Lazio à Lecce (2-1) plus tôt dans la soirée en matchs d'ouverture de la 31e journée de la Serie A de football. Les champions d'Italie ont mordu la poussière sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza 4-2 des oeuvres de l'AC Milan où Alexis Saelemaekers était titulaire. Et dire que Rabiot (47e) et Ronaldo (53e) avaient placé les Turinois sur un petit nuage avec un score de 0-2 au marquoir à la 60e minute.

La dernière demi-heure a tourné à la confusion des hommes de Maurizio Sarri. En l'espace de cinq minutes (62e, 66e et 67e) tour à tour Ibarhimovic (penalty), Kessie et Leao (qui a remplacé Saelemaekers à l'heure de jeu) ont fait basculer la rencontre. Rebic a planté le dernier clou sur le cercueil de la Vielle Dame à la 80e minute. Au classement, la Juventus reste solide leader malgré la fin de sa série de 7 victoires consécutives. Elle compte 75 points, 7 de plus que la Lazio alors qu'il reste 7 journées de championnat. L'AC Milan gagne deux places et se retrouve 5e (49 points) aux dépens de l'AS Rome 6e (48 pts) et de Naples 7e (48 pts). . (Belga)