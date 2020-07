Lazio Rome: Patric exclu pour avoir mordu un adversaire (vidéo)

La Lazio a battu la Fiorentina 2 buts à 1, samedi, lors de la 28e journée du championnat d'Italie. Menés après le superbe but d'ouverture de Franck Ribéry (25e), les 'Biancocelesti' ont renversé la situation par Ciro Immobile (67e, sur penalty) et Luis Alberto (83e). Côté romain, Jordan Lukaku est monté à la 81e minute, Silvio Proto est resté sur le banc.

Deux défaites d'affilée et des rêves de titre qui s'évanouissent: trois jours après avoir été battue par l'AC Milan, la Lazio Rome a de nouveau chuté mardi sur le terrain de Lecce (2-1) lors de la 31e journée et risque de voir la Juventus s'envoler.



La Lazio a ouvert la porte et la Juventus n'a plus qu'à avancer pour aller chercher son 9e titre d'affilée. A 19h45 GMT, les Turinois seront à San Siro pour y affronter l'AC Milan. S'ils s'imposent, ils prendront 10 points d'avance.



Les Romains ont donc très probablement dit adieu à ce scudetto dont ils rêvent depuis 20 ans.



En fin de match, la désillusion s'est transformée en nervosité et le défenseur espagnol Patric a été expulsé pour avoir mordu le défenseur de Lecce Lucioni, comme Luis Suarez avec Giorgio Chiellini lors du Mondial-2014.



Le début de match avait déjà été animé avec un but de Lecce dès la 3e minute, annulé pour une main en début d'action.



Dans la foulée, Caicedo avait donné l'avantage à la Lazio (5e) en profitant d'une erreur du gardien Gabriel, ensuite auteur d'un match de très haut niveau.



Mais Lecce, qui avec ce succès mérité sort de la zone de relégation (17e), a bien réagi et joué un excellent match.



Mancosu a d'abord raté un penalty, mais l'équipe des Pouilles ne s'est pas découragée et a logiquement égalisé par Babacar (30e) avant le but de la victoire signé Lucioni juste après la pause (47e).



Pénalisé par un effectif sans doute trop réduit pour affronter le rythme de cette reprise post-confinement, la Lazio doit désormais regarder derrière elle.



L'Inter Milan (3e) est à quatre points avant d'aller affronter le Hellas Vérone jeudi et l'Atalanta Bergame (4e), qui recevra la Sampdoria Gênes mercredi, n'est qu'à cinq longueurs et est en grande forme.