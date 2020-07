L'inquiétude grandit pour Eden Hazard au Real Madrid

Eden Hazard ne devrait pas jouer avec le Real Madrid contre le Deportivo Alaves vendredi soir pour le compte de la 35e journée de la Liga.

Diminué après un coup sur la cheville contre l'Espanyol de Barcelone il y a 10 jours, le Diable Rouge reste très incertain. Il n'a d'ailleurs effectué qu'une partie de l'entraînement avec l'effectif du Real avant de rentrer pour une session individuelle ce mercredi.

Déjà absent dimanche passé contre l'Athletic Bilbao, Zinédine Zidane ne veut prendre aucun risque avec son n°7. "Eden a ressenti quelques gênes ces derniers jours, et on ne veut pas prendre de risques. J'espère que ce n'est pas grand chose, que l'on pourra le revoir avec nous avant la fin de la saison. J'espère qu'il se remettra vite", avait confié l'entraîneur français samedi en conférence de presse. "On sait qu'il a reçu un coup fort contre l'Espanyol qui l'empêche de jouer pour l'instant, rien de plus. (...) Qu'un joueur ne puisse pas faire son travail sur le terrain, pour moi, c'est la pire des choses. Eden, c'est sa première année ici, il veut aider l'équipe, et quand il ne peut pas le faire, il n'est pas content".