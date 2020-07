Les Belges à l'étranger - De Bruyne délivre son 18e assist de la saison lors du large succès de City sur Newcastle

(Belga) Manchester City a dominé Newcastle 5 buts à 0, mercredi, lors de la 34e journée de la Premier League. Kevin De Bruyne a délivré une passe décisive à Mahrez sur le deuxième but des 'Cityzens'.

Après le but d'ouverture de Gabriel Jesus (10e), De Bruyne a offert à Mahrez le ballon du 2-0 (21e). C'est déjà le 18e assist de la saison pour le Diable Rouge. En seconde période, un but contre son camp de Fernandez (58e), un coup franc de David Silva (65e) et une réalisation de Sterling (90e+1) ont conforté le succès de Manchester City, deuxième du championnat avec 69 points. Wolverhampton, où Leander Dendoncker est monté à la 79e minute, s'est incliné 1-0 à Sheffield United. Les deux équipes se suivent au classement: Wolverhampton est sixième (52 points), Sheffield, septième, revient à un point de son adversaire du jour dans la course à l'Europa League.