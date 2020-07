Les Belges à l'étranger - Dries Mertens buteur avec Naples, Nainggolan partage avec Cagliari

(Belga) Naples, avec un nouveau but de Dries Mertens, s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Genoa, mercredi, lors de la 31e journée du championnat d'Italie.

Mertens a ouvert le score en fin de première période d'une frappe de l'entrée du rectangle (45e+1). Le Diable Rouge porte son compteur à 124 buts sous le maillot napolitain, dont il est depuis quelques semaines le meilleur buteur de l'histoire. C'est son 92e but en Serie A, le 8e cette saison. Goldaniga a égalisé en début de seconde période (49e). Mertens cédait sa place à Milik à la 64e minute. Dans le même temps, Lozano remplaçait Politano. Un choix payant car Lozano offrait la victoire aux Napolitains à peine deux minutes plus tard. Assuré de disputer l'Europa League après sa victoire en Coupe d'Italie, Naples occupe la cinquième position avec 51 points. L'Atalanta, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, semble inaccessible avec douze points de plus et une rencontre de moins. Genoa (27 points) a été dépassé mardi par Lecce (28), vainqueur de la Lazio (2-1), et se trouve désormais en position de premier relégable (18e). Cagliari, avec Radja Nainggolan aligné toute la rencontre, a obtenu un partage 0-0 sur le terrain de la Fiorentina. Cagliari est onzième avec 40 points. La Fiorentina (35 points) est treizième.